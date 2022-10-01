Правительство СССР
Правительство СССР
высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти СССР
высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти СССР
образуется Верховным Советом СССР.
образуется Верховным Советом СССР.
Любое представление, объявление, обвинение Союза Советских Социалистических Республик /СССР в экстремизме , автоматически объявляет Российскую Федерацию экстремистской организацией, так как Российская Федерация объявила себя правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях .
Любое представление, объявление, обвинение Союза Советских Социалистических Республик /СССР в экстремизме , автоматически объявляет Российскую Федерацию экстремистской организацией, так как Российская Федерация объявила себя правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях .
Подписываемся и изучаем, узнаём, пользуемся и применяем.