Правительство СССР

высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти СССР

образуется Верховным Советом СССР.

Любое представление, объявление, обвинение Союза Советских Социалистических Республик /СССР в экстремизме , автоматически объявляет Российскую Федерацию экстремистской организацией, так как Российская Федерация объявила себя правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях .






Подписываемся и изучаем, узнаём, пользуемся и применяем.


Утв. Закон СССР от 5 июля 1978 года № N 7765-IX О Совете Министров СССР.pdf