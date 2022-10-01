Любое представление, объявление, обвинение Союза Советских Социалистических Республик /СССР в экстремизме , автоматически объявляет Российскую Федерацию экстремистской организацией, так как Российская Федерация объявила себя

правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях

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