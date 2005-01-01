Так как учебный контент представляется как совокупность видео-, аудио-, информации, а также рисунков и текста, то каждый ученик может изучать материал в зависимости от его типа восприятия информации, что в свою очередь позволяет:

повысить учебную мотивацию и творческую активность обучающихся;

повысить самостоятельность обучающихся;

повысить многообразие видов и форм организации деятельности обучающихся;

повысить эффективность достижения метапредметных результатов;

повысить эффективность процесса обучения.

Актуальность применения интерактивных плакатов для реализации ФГОС

Создавать интерактивный плакат можно и PowerPoint. Этот вариант удобен, если в классе нет доступа к Интернет. При наличии доступа к сети можно воспользоваться сетевым сервисом, в том числе Genially. Этот вариант удобен для домашнего изучения материала. Но в любом случае создание плаката и презентации имеют общие принципы, о которых я писала в сообщении "Мультимедийная презентация как дидактическое средство и её конструирование".