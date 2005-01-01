Этап 1
Интерактивный плакат
Интерактивный плакат – это средство предоставления информации, способное активно и разнообразно реагировать на действия пользователя. Интерактивность обеспечивается за счет использования различных интерактивных элементов: ссылок, кнопок перехода и т.д. Такие плакаты содержат гораздо больше учебного материала, чем обычный полиграфический плакат, и предоставляют его в гораздо более наглядной и эффективной форме.
Предлагаю посмотреть, как может выглядеть информационный плакат "Великие математики".
Так как учебный контент представляется как совокупность видео-, аудио-, информации, а также рисунков и текста, то каждый ученик может изучать материал в зависимости от его типа восприятия информации, что в свою очередь позволяет:
- повысить учебную мотивацию и творческую активность обучающихся;
- повысить самостоятельность обучающихся;
- повысить многообразие видов и форм организации деятельности обучающихся;
- повысить эффективность достижения метапредметных результатов;
- повысить эффективность процесса обучения.
Актуальность применения интерактивных плакатов для реализации ФГОС
Создавать интерактивный плакат можно и PowerPoint. Этот вариант удобен, если в классе нет доступа к Интернет. При наличии доступа к сети можно воспользоваться сетевым сервисом, в том числе Genially. Этот вариант удобен для домашнего изучения материала. Но в любом случае создание плаката и презентации имеют общие принципы, о которых я писала в сообщении "Мультимедийная презентация как дидактическое средство и её конструирование".
Материалы для ознакомления:
- краткая текстовая инструкция с видео Genially: всё гениальное — просто;
- подробная текстовая инструкция 1;
- подробная инструкция 2, которую можно скачать;
- Актуальность применения интерактивных плакатов для реализации ФГОС ;
- Мультимедийная презентация как дидактическое средство и её конструирование;
- Разработка и использование интерактивных плакатов, схем и таблиц.
Задание 1.
- Изучить информационные материалы.
- Выберите тему, на которую будете создавать плакат.
- Продумайте, для чего он будет использоваться.
- Подберите иллюстрации и медиа материалы.
- Создайте плакат и разместите ссылку на него в таблице продвижения.
- Там же оставьте методический комментарий.