Этап 1

Интерактивный плакат

Интерактивный плакат – это средство предоставления информации, способное активно и разнообразно реагировать на действия пользователя. Интерактивность обеспечивается за счет использования различных интерактивных элементов: ссылок, кнопок перехода и т.д. Такие плакаты содержат гораздо больше учебного материала, чем обычный полиграфический плакат, и предоставляют его в гораздо более наглядной и эффективной форме.

Предлагаю посмотреть, как может выглядеть информационный плакат "Великие математики".

Так как учебный контент представляется как совокупность видео-, аудио-, информации, а также рисунков и текста, то каждый ученик может изучать материал в зависимости от его типа восприятия информации, что в свою очередь позволяет:

  • повысить учебную мотивацию и творческую активность обучающихся;
  • повысить самостоятельность обучающихся;
  • повысить многообразие видов и форм организации деятельности обучающихся;
  • повысить эффективность достижения метапредметных результатов;
  • повысить эффективность процесса обучения.

Актуальность применения интерактивных плакатов для реализации ФГОС

Создавать интерактивный плакат можно и PowerPoint. Этот вариант удобен, если в классе нет доступа к Интернет. При наличии доступа к сети можно воспользоваться сетевым сервисом, в том числе Genially. Этот вариант удобен для домашнего изучения материала. Но в любом случае создание плаката и презентации имеют общие принципы, о которых я писала в сообщении "Мультимедийная презентация как дидактическое средство и её конструирование".

Задание 1.

  1. Изучить информационные материалы.
  2. Выберите тему, на которую будете создавать плакат.
  3. Продумайте, для чего он будет использоваться.
  4. Подберите иллюстрации и медиа материалы.
  5. Создайте плакат и разместите ссылку на него в таблице продвижения.
  6. Там же оставьте методический комментарий.