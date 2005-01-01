İnternet Siteleri

Su tesisatçısı olarak hizmet veren firmamız tesisat ile ilgili bütün sorunları gidermektedir. Firmamız tesisat sorunlarını elektronik cihazlarla gidererek, hem bütçenize katkıda bulunur hem de evinizin inşaat alanına dönmesini engellemektedir. 20 servis araçlık geniş mobil ağına sahip Teknotesisat, İstanbul’un tüm ilçelerine ekstra ücret talep etmeden hizmet vermektedir. Günümüzde olaylar nasıl hızlı bir şekilde değişiyorsa, tesisat sektörü de aynı şekilde değişmektedir. Günümüzde tesisat sorunlarını çözmek için kurumsal firmalar bulunmaktadır. Bu kurumsal firmalar; su kaçağı tespiti, tıkanıklık açma, kameralı görüntüleme ve petek temizliği gibi tesisat sorunlarını elektronik cihazlarla çözmektedirler. Su tesisatçısı görevi üstlenen kurumsal firmalar; musluk montajı veya tamiri, inşaat halindeki yapılarda su ve pimaş tesisatı döşeme gibi işlemleri yapmamaktadırlar. Su tesisatında ve pis su tesisatında meydana gelen sorunları elektronik cihazlarla çözen firmamız, sorunları çözerken evinize veya iş yerinize zarar vermemektedir. Su tesisatı uzmanı olan ekiplerimiz, adresinize geldiklerinde öncelikle su tesisat kaçağının olduğu hattı tespit etmeye çalışırlar. Su tesisatı kaçağı olan hat, temiz su tesisatında olabileceği gibi, kalorifer tesisatında veya sıcak su hattında da olabilmektedir.

Su tesisat kaçağının hangi tesisat hattında olduğunu tespit etmek için, akustik dinleme cihazı kullanılır. Akustik dinleme cihazı sayesinde, dinleme yöntemi ile su kaçağının olduğu yer tespit edilir. Bazen su tesisatındaki kaçak çok ufak boyutlu olabilmektedir. Bu gibi durumlarda su kaçağı, akustik dinleme cihazı ile duyulmayabilir. Böyle bir durumla karşılaşılırsa, ekiplerimiz tesisattaki suyun basıncını yükseltirler. İhtiyaca göre 10 bara kadar basınç yükseltilebilir. Tesisattaki suyun basıncı arttığı için su kaçağının da şiddeti artar ve akustik dinleme cihazı ile duyulması sağlanır. Su kaçağı temiz su tesisatında veya sıcak su tesisatında değilse, kalorifer borularında olabilir. Bu durumda firmamız akustik dinleme cihazı kullanmak yerine termal kamera kullanmaktadır. Çünkü akustik dinleme cihazının sağlıklı sonuç verebilmesi için, su kaçağının belli bir şiddeti olmalıdır. Aksi durumda akustik dinleme cihazı etkisiz kalabilmektedir.

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