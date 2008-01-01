Ресторанный сервис ‎ > ‎ Сервировка стола СЕРВИРОВКА СТОЛА Содержание страницы:

Перед началом сервировки

Сервировка — завершающий этап подготовки стола к приему гостей

Применение посуды при сервировке и подаче различных блюд

Сервировка неофициального обеда

Сервировка десерта

Сервировка шведского стола

Расположение десертных приборов на неофициальном приеме

Сервировка официального обеда

Сервировка банкетного стола

1. Предметы сервировки. Барное стекло.

2. Предметы сервировки. Столовый фарфор.

3. Предметы сервировки. Столовые приборы.

Виды столового белья

Повседневная сервировка

Сервировка праздничного стола

Подача блюд на банкетах - напитков, закусок, супов, горячих блюд, десерта

Примеры сервировка банкетного стола

Виды приёмов - барбекю, ленч (ланч), бранч, коктейль

Примеры сервировки и украшения стола для разных случаев

Сервировка и украшение стола в традиционных национальных стилях

Расстановка столов на банкете - "ёлочка" 1-3, "президиум" 1-7, "евро" 1-2

Правила поведения в ресторане Перед началом сервировки

Прежде чем приступить к сервировке стола, следует осмотреть посуду и приборы, обращая внимание на качество мойки, дефекты и т. п. Если при осмотре обнаружится, например, трещина в тарелке, скол на стекле, сломанный зубец у вилки, недостаточно чисто вымытые приборы, незаточенные ножи, их следует немедленно заменить или провести дополнительную обработку.



Перед сервировкой столов необходимо прогреть ручником, отполировать посуду и приборы, стекло или хрусталь.



Следует знать приемы протирки:

Так, при протирке рюмок ножку рюмки берут левой рукой, обертывают частью полотенца, а при помощи остальной части полотенца правой рукой протирают рюмку внутри и снаружи.

Используя этот прием, надо проявлять большую осторожность, чтобы не разбить рюмку.

Бокал для шипучих вин требует особенного внимания, так как трудно проникнуть в его заостренное дно. Поэтому сначала осторожно просовывают в бокал один конец полотенца, а затем остальную его часть. Нельзя дуть на посуду из стекла и употреблять для протирки использованные салфетки.

При протирке тарелок их обхватывают левой рукой концом полотенца, правой рукой зажимают остальную часть полотенца и протирают тарелку, поворачивая ее.

Протирка вилок, ложек и ножей осуществляется поочередно. Одним концом полотенца в левую руку берут несколько вилок, а остальной частью полотенца в правой руке протирают каждый прибор отдельно.



Подготовка специй и приправ

Серьезное внимание надо уделять подготовке предметов столового комплекта, к которому относятся солонка, перечница, горчичница, бутылки для уксуса, подсолнечного или оливкового масла, а также пепельница.



Солонка должна быть из хрусталя или обыкновенного стекла, но с краями из нержавеющего металла. Ее нужно чистить ежедневно. Не следует насыпать в солонку слишком много соли.

Так как мелкая столовая соль легко увлажняется, ее смешивают с поваренной, так называемой сухой солью. С этой целью можно также положить в солонку несколько зерен риса.

В тех случаях, когда используют открытые солонки, их нужно наполнять каждый день, но перед этим промывать и высушивать самым тщательным образом. Поверхность соли выравнивается, и края солонки вытирают полотенцем.



Перечницу наполняют только наполовину сухим перцем. Отверстия в ее крышечке должны быть как можно меньше. Открытые сосуды для черного перца не употребляются, потому что он быстро выдыхается.



Особой заботы требует горчичница. Чтобы она не запачкалась снаружи, не нужно ее переполнять. Во избежание засыхания горчицы в нее добавляют несколько капель молока.



Лучше располагать запасными приборами столового комплекта, чтобы заменить все те, которые пришли в негодность.



Часто пачкаются и требуют замены пепельницы. Чистить их следует специальной тряпкой после каждого применения. Не следует чистить пепельницу в присутствии гостей – ее нужно вовремя заменять чистой.



Бутылки для приправ (подсолнечного масла, уксуса и др.) можно иметь в ограниченном количестве и подавать на стол по необходимости. Бутылки наполняют не до верха.

Чтобы отличить уксус от других жидкостей, добавляют несколько капель красного вина.

Помутнение подсолнечного масла можно устранить, прибавив к нему на кончике ножа немного соли.



Сервируя столы, на них всегда ставят соль и перец.



Хрен подается к рыбным блюдам — отварным, заливным, мясным заливным, к холодному отварному мясу и другим кушаньям.



Горчицу, если на столе нет мясных блюд, на стол не ставят и подают по просьбе на тарелке или небольшом подносе (при подаче мясного блюда горчичницу ставят обязательно). Горчицу лучше не приобретать готовую, а приготовлять самостоятельно. Существуют несколько способов ее приготовления по определенной рецептуре и технологии (рецепты приготовления см. в конце этой страницы).



Сервировка — завершающий этап

подготовки стола

Важно предусмотреть на каждого присутствующего за столом не менее 80 см длины стола.



Перед сервировкой столы накрывают скатертями. Для этого используют определенные приемы. Сначала на каждый стол кладут сложенную скатерть. Развернув ее на столе и взяв обеими руками за кромки одной из сторон, скатерть поднимают, а затем резко опускают руки вниз, как бы встряхивая. Воздушная подушка, образовавшаяся между столом и развернутой скатертью, дает возможность сдвинуть ее в любую сторону и аккуратно уложить в нужном положении так, чтобы ее центральная складка совпала с центром стола. Перпендикулярная складка также должна проходить по середине стола.



При накрывании стола скатертью ее нельзя мять, тянуть за углы и прищипывать пальцами. Углы скатерти должны опускаться против ножек стола, закрывая их. Спуск скатерти со всех сторон стола должен быть одинаков — не менее чем на 25 см и не ниже сиденья стула; меньший спуск скатерти придает столу некрасивый вид, а больший неудобен для сидящих.



Если прямоугольный стол нужно накрыть двумя скатертями, то первую из них стелят на противоположную от главного входа в зал или главного прохода в нем сторону. На второй, верхней скатерти кромку подвертывают внутрь так, чтобы образовалась прямая ровная линия. Подсобные столы и серванты так же аккуратно накрывают скатертями или салфетками.



Если во время трапезы потребуется сменить скатерть, сделать это нужно по возможности быстро и почти незаметно. Принеся чистую скатерть, надо переставить посуду на подсобный столик. Затем, взяв края чистой скатерти и одновременно приподнимая края испачканной, быстро заменить ее. При этом крышка стола не должна обнажаться.



При сервировке стола соблюдают определенный порядок:

— вначале ставят фаянсовую или фарфоровую посуду,

— затем укладывают приборы

— и после этого ставят хрусталь или стекло.

Бокалы, фужеры, рюмки, ставя на стол, придерживают за ножку.



Сервировка столов бывает различной в зависимости от характера трапезы:

— завтрак,

— обед

— или вечернее обслуживание гостей.

Пример полной сервировки для вечернего обслуживания:

Правильно накрыть стол совсем не так сложно, как кажется.



В центре каждого прибора стоит сервировочная тарелка или заменяющая ее обычная тарелка. Сервировочная тарелка может быть и из другого материала, чем весь сервиз — например, позолоченная и посеребренная, стеклянная или из темного фарфора, но обязательно должна с ним сочетаться.



На сервировочную тарелку ставят тарелку с закуской или супом. Для супа-пюре подают суповую тарелку, а для прозрачных супов и бульонов — чашку.



К закуске или супу слева вверху ставят маленькую тарелку для хлеба, гренок и масла, а рядом чашку для ополаскивания пальцев. Она понадобится, если будут подаваться устрицы, раки, омары, спаржа или фрукты. Эту чашку наполняют теплой водой, добавляя ломтик лимона или лист мяты.



Рядом с сервировочной тарелкой и чуть выше раскладывают все вилки, ножи, ложки, которые могут понадобиться во время еды.

Вилки кладут слева, а ножи справа от тарелки.

Последним от тарелки лежит прибор, который понадобится первым.

Ложка для супа в случае, если в меню нет десерта, лежит сверху от сервировочной тарелки, если в меню запланирован десерт — рядом с первым ножом.



Бокалы располагаются справа и сверху от сервировочной тарелки. Здесь существует тот же порядок, что и с приборами: первым используют дальний от тарелки бокал.



После каждого блюда со стола убирают использованные посуду, бокалы и приборы.

Только стакан для воды не убирают в течение всего застолья.



Сервировка для разных видов трапезы:





Для завтрака на стол ставят вазочку с бумажными салфетками (или кладут льняные), пирожковую тарелку, подают закусочные нож и вилку, чайную ложку. Пирожковую тарелку ставят слева от того места, где должна стоять столовая или закусочная тарелка. Вилку кладут слева, рожками вверх, нож — справа, лезвием влево от места, предназначенного для столовой или закусочной тарелки. Чайную ложку кладут за ней. Закусочные тарелки не ставят на стол, потому что блюда к завтраку подают уже уложенными на соответствующие тарелки (их нужно подать, если закуску или блюдо на завтрак приносят в салатнике или баранчике и т.п., так как из такой посуды есть не принято).





Для быстрого обслуживания днем за обедом на стол ставят подстановочную тарелку и на нее — закусочную, слева от нее — пирожковую тарелку, между ними — столовая вилка, а справа от тарелки кладут столовый нож и ложку (столовую или десертную); фужер ставят впереди, за столовым ножом. На столе должны быть также вазочка с бумажными салфетками или полотняные салфетки, которые кладут на закусочные тарелки, специи. Расстояние от края стола до ручек приборов и закусочной тарелки — 2 см, а до пирожковой — 5 см.

Закусочные или столовые тарелки ставят лишь в том случае, когда блюда подаются в посуде, из которой есть не принято.

Во время такой трапезы допускается использование на столе клеенки вместо скатерти или накрывать скатерть пленкой.





При сервировке стола для неспешного обеда или ужина точно против кресла ставят закусочную тарелку на расстоянии 2 см от края стола, а слева, в 5 —10 см — пирожковую.

Между ними кладут закусочную и столовую вилки зубцами вверх, справа от закусочной тарелки — два ножа: столовый и закусочный лезвием к тарелке. За закусочной тарелкой правее ставят фужер; на тарелку кладут сложенную салфетку.

На середине стола ставят соль и перец .

В центре стола также ставится ваза с цветами . Если стол сервируют на четыре человека, на углу или на сторону, обращенную к проходу, ставят пепельницу .



Во время подачи блюд сервировка дополняется в зависимости от характера блюд.



Бокалы



Приобретая бокалы, учитывайте : каждому напитку — свой сосуд .

Так, красное вино доставит большее наслаждение, если будет подано в бокале слегка выпуклой формы, поскольку большая площадь соприкосновения напитка с воздухом способствует более тонкому и полному раскрытию букета вина.

Для белого вина используют бокалы с чашей небольшого объема — благодаря частому подливанию, вино в таком бокале всегда будет прохладным и свежим.

Для шампанского предпочтительнее бокалы высокие: в них напиток хорошо пенится, дольше "играет" и не так быстро выдыхается. В чашах для шампанского, напротив, — его газированность быстро улетучивается.

К рюмкам для коньяка или крепленого вина относится то же, что и к бокалам для красного вина: большая выпуклость сосуда способствует раскрытию букета и аромата напитка.

Ассортимент бокалов может быть обширным. Но лучше обзавестись двумя комплектами: для будничных и для торжественных случаев; либо купить один (основной) набор, который далее будет пополняться.

При приобретении следует обратить внимание на то, чтобы бокалы по стилю соответствовали посуде и другим атрибутам сервировки стола, и чтобы их можно было подкупать в течение возможно большего времени.

Можно разнообразить свои запасы различными специальными бокалами, например: рюмками для рома, кубками, фужерами для розового вина, пивными кружками и стаканами и др.

Все бокалы можно мыть в моечной машине, за исключением бокалов из хрусталя и расписанных золотом : их следует кратко мыть вручную в чуть теплой воде с добавлением очень небольшого количества моющего средства. Затем их необходимо сразу вытереть и отполировать мягким полотенцем без ворса.

ПРИМЕЧАНИЕ. Хрустальное стекло содержит в своем составе около 50% оксида свинца, который легко растворяется (выщелачивается) в горячей воде, и поверхность посуды становится тусклой.

Т.к. оксид свинца ядовит , хрустальной посудой можно пользоваться только в нечастых праздничных застольях и ни в коем случае не оставлять в ней пищу и напитки надолго.













Непременная деталь при сервировке стола — полотняные салфетки.

В зависимости от характера трапезы их складывают различными способами, учитывая при этом, что салфетку можно легко развернуть, чтобы вытереть губы или положить ее на колени.

Принимаются также во внимание и правила гигиены: чем меньше прикосновений пальцев к салфетке, тем лучше.



Если при сервировке на стол не ставят закусочную тарелку, то на ее место кладут полотняную подкрахмаленную (бумажных не ставят) салфетку, сложенную вчетверо.



Для обеда, а также праздничного ужина, банкета салфетки часто складывают в форме конусных колпачков: вначале складывают салфетку вдвое, а затем подвертывают ее нижний конец, придавая форму колпачка.



Иногда для праздничного стола салфетку складывают в виде конверта: сначала ее складывают вдвое, затем подвертывают углы, перевертывают — и получается конверт. Используют еще способ «космос». От линии сложенной пополам салфетки ее углы справа и слева складываются, образуя равнобедренный треугольник. Затем салфетку складывают пополам, совмещая углы основания треугольника. Есть и другие приемы складывания салфеток: «кораблик» — для банкетов, «веер», «тюльпан» — при сервировке свадебного стола. Подробнее - см. СТОЛОВЫЕ САЛФЕТКИ способы фигурного складывания:





Применение столовой посуды при сервировке

Для подачи хлеба, тостов, выпеченных изделий:



— при индивидуальном обслуживании — тарелки пирожковые (диаметром 175 мм);

— при групповом — хлебницы, тарелки мелкие столовые (диаметром 240 мм).

При отсутствии специальных хлебных ваз хлеб можно положить на закусочную тарелку при домашнем питании или во время фуршетов, приемов.





Для подачи холодных закусок:



тарелки закусочные (диаметром 200 мм) - их используют также как подставки под салатники и т. п.;

салатники квадратные (размером 240, 360, 480 и 720 мл) — для салатов, солений, маринадов, грибов и др. — от 1 до 6 порций ;

лотки, селедочницы длиной 250 и 300 мм, узкие — 100, 150 мм — для подачи рыбной гастрономии, семги, севрюги или осетрины натуральной или с гарниром, сельди, шпрот, сардин, сайры и т. д.;

блюда овальные (длиной 350 — 400 мм) — для закусок из рыбной и мясной гастрономии, банкетных блюд (заливной осетрины, судака и т. д.);

блюда круглые (диаметром 300 и 350 мм) — для мясных и овощных закусок, канапе и банкетных блюд; индейки, седла бараньего и др.;

вазы (диаметром 240 мм) на низкой ножке — для фирменного салата (не менее чем на 2 — 3 порции), а также для свежих помидоров, огурцов или салатов из редиса, салата «ромэн» и др.;

соусники (емкостью 100, 200 и 400 мл) — для холодных соусов или сметаны от 1 до 6 порций.

При сервировке закусочные тарелки предварительно расставляются на обеденном столе, остальные виды посуды используются для того, чтобы принести закуски к столу.





Для подачи первых блюд:



чашки бульонные (емкостью 300 мл) с блюдцами — для бульонов, пюреобразных супов, а также для супов с мелко нарезанным мясом или курицей и другими продуктами;

тарелки столовые глубокие (емкостью 500 мл, диаметром 240 мм) — для подачи супов полными порциями; в качестве подстановочных к ним обязательно используются мелкие столовые тарелки;

тарелки глубокие для подачи супов полупорциями (емкостью 300 мл) — для супов; в качестве подстановочных к ним применяются закусочные тарелки;

суповые миски с крышками на 4, 6, 8, 10 порций - используются при обслуживании семейных обедов (в последнее время широкое распространение также получил глиняный горшочек для специальных блюд, который подается вместе с глубокой деревянной ложкой и ставится на подстановочную тарелку).





Для подачи вторых блюд:



тарелки столовые мелкие (диаметром 240 мм) — для рыбных, мясных, блюд из птицы, дичи и др.;

блюда круглые (диаметром 500 мм) — для блюд из птицы, дичи, овощных блюд, цветной капусты, куриных котлет и др.; на этих блюдах кушанье приносят и раскладывают по тарелкам, которыми сервируют стол перед подачей вторых блюд.





Для подачи десерта (сладких блюд):



тарелки десертные мелкие (диаметром 200 мм) — для пудинга, каши гурьевской, суфле и т. п.;

тарелки десертные глубокие (диаметром 200 мм) — для клубники со сливками и других сладких блюд.





Для подачи горячих напитков:



чашки чайные (емкостью 200, 250 мл) с блюдцами — для чая, кофе с молоком,, какао;

блюдца чайные (диаметром 185 мм) под стаканы;

чайники для заварки (емкостью 250, 400 и 600 мл) — для подачи на стол;

чайники для кипятка доливные (емкостью 1200 —1600 мл) — для подачи на стол;

пиалы (емкостью 250 и 350 мл) — для зеленого чая;

кофейники для кофе (емкостью 800 мл) и кофейники для черного кофе на 1, 4 и 6 порций(по 100 мл емкости на порцию);

чашки (емкостью 100 мл) с блюдцами — для кофе черного, кофе по-восточному или шоколада (жидкого) и кофе «экспресс»;

молочники (емкостью 200 мл) — для молока к кофе или к чаю;

сливочники (емкостью 25, 50 и 100 мл) на 1, 2 и 4 порции;

вазочки — для варенья, сахара;

розетки (диаметром 90 мм) — для джема, меда, варенья, лимона и сахара.





Для подачи фактов и кондитерских изделий:



тарелки десертные мелкие (диаметром 200 мм) — для яблок, груш, винограда, арбуза и др. (отличаются от закусочных рисунком с изображением фруктов; если их нет, подаются закусочные тарелки);

вазы с плоской поверхностью на низкой ножке (диаметр 300 мм) — для пирожных и тортов круглой формы;

пирожковые тарелки — для подачи кондитерских изделий.



В зависимости от необходимости предусматривается соответствующее количество пирожковых, глубоких, столовых мелких, десертных, закусочных тарелок.







Сервировка неофициального обеда Первое блюдо



Обычно первое блюдо ставят на стол до того, как гости заняли свои места. В противном случае обеденная салфетка лежит на мелкой тарелке, а не слева от вилок, как показано на рисунке. Рыбную вилку можно разместить тремя способами, один из которых показан на рисунке. Необходимы также пепельницы. Второе блюдо



Меню неофициальных обедов не очень строго. Оно может включать всего два блюда, однако обычно их число ограничено пятью.

Суп можно не подавать, особенно если обед начинается с закуски.

На неофициальном обеде суп никогда не подают в традиционных глубоких суповых тарелках (используют баранчики, горшочки и т.п.). Третье блюдо



Салат обычно подают вместе с промежуточным блюдом - так проще.

Специальный нож используется в зависимости от вида салата и от того, подан ли к нему сыр. Четвертое блюдо



Салат можно подавать отдельно, в качестве четвертого блюда; он может также заменять десерт, особенно если вместе с ним подают различные сорта сыра. Пятое блюдо



На неофициальном обеде десертные приборы можно положить на стол заранее, поместив их перед мелкой тарелкой. В противном случае их приносят на десертной тарелке либо хозяйка сама кладет их на десертную тарелку и передает гостям вместе с десертом.

Когда десерт сервируют заранее и десертные приборы находятся на наполненной тарелке, их не перекладывают. Если же приборы лежат на пустой десертной тарелке, на которой может стоять чаша для ополаскивания пальцев, гостю следует положить десертную вилку слева, а десертную ложку справа от тарелки. Сервировка десерта



Слева: как подать гостю десертный прибор: на десертной тарелке лежат десертная вилка и десертная ложка, между ними на салфеточке и (или) маленькой тарелке стоит чаша для ополаскивания пальцев (обязательная принадлежность официального обеда и ленча). Справа: гость раскладывает десертный прибор следующим образом: салфеточку и чашу - для ополаскивания пальцев помещают перед тарелкой слева, вилку кладут слева, а ложку справа от десертной тарелки и ждут, когда подадут десерт. На неофициальном обеде вместе с десертом можно подать черный кофе в маленьких чашечках. Сервировка шведского стола



Лучше, если на столе круглой формы приборы и другие предметы сервировки расположены радиально.

Перегружать стол не следует.

Если основной стол не слишком велик, то все необходимое можно разместить на дополнительных столиках. Расположение десертных приборов на неофициальном приеме



В любом случае удобнее обедать сидя. Обеденный стол сервируют как обычно, не ставят только мелкие и сервировочные тарелки.

На столе размещают все необходимые приборы, пепельницы, солонки, перечницы, салфетки, бокалы для воды и вина, ставят канделябр и цветы, в некоторых случаях кладут именные карточки.

Гости наполняют тарелки у буфетной стойки, а затем занимают отведенные им места за столом. Официальный обед

Образец сервировки одного места за столом



Обеденная салфетка кладется на мелкую тарелку до того, как гость займет свое место.

Показано обычное количество бокалов для официального обеда: для воды, хереса (к первому блюду), красного вина к мясу, десертного вина.

Иногда вместо хереса подают белое вино к рыбе или и то и другое. Иногда на протяжении всего обеда подают только шампанское.

Обратите внимание: вилка для устриц лежит среди остальных вилок, но одновременно на столе не может находиться более трех вилок. В данном случае приборы для салата будут поданы вместе с кушаньем.

На настоящем официальном обеденном столе не ставятся пепельницы. Тарелочка для масла исключается. Сервировка банкетного стола



1. Тарелка пирожковая (используется для подачи хлеба, пирожков, гренок и прочих мучных изделий)

2. Вилка для рыбы (используется, если на банкете предполагается подача рыбных блюд)

3. Вилка столовая (используется при сервировке для подачи вторых блюд)

4. Тарелка подстановочная (остается на столе до конца банкета, на нее ставятся все остальные тарелки)

5. Тарелка 27см (используется для подачи вторых блюд)

6. Тарелка глубокая (используется, если в меню присутствуют первые блюда)

7. Нож столовый (так же, как и столовая вилка используется при подаче вторых блюд)

8. Ложка столовая (необходима при подаче первых блюд)

9. Нож для рыбы (используется, если предполагается подача рыбных блюд)

10. Снифтер (бокал для коньяка)

11. Бокал для красного вина

12. Бокал для белого вина

13. Бокал Флюте (бокал для шампанского) 1. Предметы сервировки. Барное стекло. При сервировке стола для подачи спиртных напитков и других различных напитков применяется посуда из стекла и хрусталя.

Технология изготовления стекла значительно проще, чем хрусталя; стеклянная посуда дешевле и поэтому рекомендуется для применения в повседневной домашней практике, а также на широкомасштабных мероприятиях, т.к. это существенно сократит все расходы и риски.

Хрустальная посуда, как правило, используется для торжественных случаев - приемов гостей, банкетов высокого уровня.

Емкость бокалов, рюмок, используемых для сервировки, зависит от крепости напитка: чем крепче напиток, тем меньше должна быть емкость бокала.

Для подачи воды, безалкогольных напитков и некоторых видов коктейлей следует использовать бокал хайбол.

Для подачи вина существует 2 вида бокалов, выбор которых определяются цветом вина.

Для красного вина следует использовать бокалы большого объема, это способствует насыщению вина кислородом и раскрытию букета. Примером такого бокала является бокал для красного вина 260 мл.

Белое вино наливают на 2/3 бокала меньшим размером, чем для красного, и охлажденным. Примером такого бокала является бокал для белого вина 210 мл.

Шампанское следует подавать в бокале для шампанского флюте. Он заужен к вершине, что позволяет напитку оставаться газированным.

Также существуют бокалы для пива. Они расширены к центру и на ножке. Эти бокалы могут также быть использованы для подачи различных коктейлей.

Водку следует подавать в маленьких рюмках для водки объемом 50 мл, либо в стаканчике шот.

Виски подают в бокале рокс или как его еще называют олд фешен. Следует помнить о льде, который необходимо подавать отдельно, используя специальные щипцы для льда.

Для того, чтобы ваши гости получили истинное наслаждение коньками и бренди - их необходимо подавать в специальном бокале для бренди и коньяка - снифтере.

Не следует забывать о стеклянной креманки для подачи десертов, кувшине и вазе для фруктов.



Бокал для красного вина 260 мл.

Бокал для белого вина 210 мл.

Бокал для шампанского флюте 190 мл.

Бокал пивной 300 мл.

Рюмка для водки 50 мл.

Стакан Рокс Олд Фешен 250 мл.

Стакан Хайбол 300 мл.

Бокал Снифтер 390 мл.

Кувшин 1 л. 2. Предметы сервировки. Столовый фарфор. Все персональные тарелки, используемые сегодня для сервировки стола, делятся на глубокие и мелкие. Глубокие тарелки O 22,5 см служат для подачи горячих и холодных заправочных супов (щей, борща, окрошки и т. д. ).

Мелкие тарелки для сервировки стола отличаются большим разнообразием.

Различают мелкие столовые тарелки для вторых блюд O 25 cм , закусочные или десертные тарелки O 21 см (для холодных и горячих закусок), пирожковые тарелки O 16 cм (для подачи хлеба, булочек, тостов).

Закусочные тарелки могут также использоваться в качестве десертных (для десертов: свежих и консервированных фруктов, пудингов).

Какие тарелки будут поданы для сервировки стола, зависит от меню. Для завтрака, когда количество блюд невелико, обычно ставят только одну тарелку-закусочную.

Для обеда и ужина сервировка сложнее: две-три мелкие тарелки, поставленные одна на другую в порядке уменьшения диаметра начиная с подстановочной тарелки O 30,5 см плюс глубокая тарелка для первых блюд, которая подается после того, как будут съедены закуски.

Также есть специальная группа посуды для сервировки стола общими блюдами, такие как холодные закуски, салаты, нарезки и т.д.

Для подачи сыров, мясных и рыбных. Чтобы правильно подать суп иногда приходится ломать голову, т.к. гостей бывает довольно много, а суп необходимо подавать горячим.

Справиться с этой ситуацией поможет фарфоровая супница объемом 3 л, это около 8-10 порций.

Поставьте супницу с супом на стол, и уже из нее сервируйте в персональные тарелки - суп останется горячим, а гости удовлетворенные уровнем обслуживания.

При подаче горячих напитков - чая, кофе, какао и пр. следует использовать посуду в соответствии с ее предназначением.

Для подачи чая следует использовать заварочный чайник, чайные пары - чайная чашка и блюдце. Для подачи кофе сливочник, кофейную пару.



Тарелка глубокая O 22,5 см.

Подстановочная тарелка O 30,5 см.

Пирожковая тарелка O 16 cм.

Овальное блюдо.

Супница 3 л.

Чайная пара 0,22 л.

Молочник 0,3 л.

Подставка под яйцо. 3. Предметы сервировки. Столовые приборы. Основные столовые приборы разделяют на столовые, десертные, чайные и кофейные приборы.

Отличительной чертой предметов каждой группы является их размер.



Столовые приборы

Среди столовых, десертных и чайных / кофейных приборов, столовые приборы самые большие. Все приборы относятся к персональным предметам.

Вилка столовая, предназначенная для сервировки стола, практически, в каждом случае.

Таким же обязательным можно считать нож столовый.

Для употребления заправочных супов из глубоких тарелок, используется столовая ложка.

Правила этикета предписывают использовать отдельный нож для мяса, с заостренным концом и острыми зубчиками и отдельный, изогнутой треугольной формы столовый нож для рыбы.

Подобное правило распространяется и на вилки: имеются много различных видов специальных приборов - вилка для лимона, трех зубчатая вилка столовая для рыбы, вилки для улиток и прочее.

Время берет свое, и область применения этих приборов далеко уходит за рамки правил этикета, предписывающие использовать столовые приборы для употребления мясных горячих блюд с гарниром, которые едят из столовых мелких тарелок для горячего. Зачастую их используют для сервировки общих блюд, в качестве сервировочных приборов, и даже для подачи оригинальных закусок на фуршетах и других видах приемов.



Нож столовый.

Вилка столовая.

Ложка столовая.

Нож для рыбы.

Нож для мяса.

Вилка для лимона.



Десертные приборы

Среди столовых, десертных и чайных / кофейных приборов, столовые приборы самые большие. Все приборы относятся к персональным предметам.

Вилка столовая, предназначенная для сервировки стола, практически, в каждом случае.

Таким же обязательным можно считать нож столовый.

Для употребления заправочных супов из глубоких тарелок, используется столовая ложка.

Правила этикета предписывают использовать отдельный нож для мяса, с заостренным концом и острыми зубчиками и отдельный, изогнутой треугольной формы столовый нож для рыбы.

Подобное правило распространяется и на вилки: имеются много различных видов специальных приборов - вилка для лимона, трех зубчатая вилка столовая для рыбы, вилки для улиток и прочее.

Время берет свое, и область применения этих приборов далеко уходит за рамки правил этикета, предписывающие использовать столовые приборы для употребления мясных горячих блюд с гарниром, которые едят из столовых мелких тарелок для горячего. Зачастую их используют для сервировки общих блюд, в качестве сервировочных приборов, и даже для подачи оригинальных закусок на фуршетах и других видах приемов.



Вилка десертная.

Нож десертный.

Ложка десертная.



Сервировочные приборы

Очень важны для подачи общих блюд и сервировки столов. Например, для сервировки супов из общего блюда в персональные тарелки используется половник. Также половник пригодиться для подачи пуншей и других напитков.

Когда на столе большое количество различных закусок, у гостей возникает проблема сервировки блюд из общего блюда на персональную тарелку.

Для сервировки холодных закусок помогут вилка сервировочная, нож сервировочный и ложка сервировочная.

Для салатов из свежих овощей следует использовать ложку сервировочную для салата.

Для персональной подачи, либо сервировки в личную тарелку из общего блюда рыбных блюд, следует использовать вилку сервировочную для рыбы и нож сервировочный для рыбы.

Очень часто к блюдам подаются различные соусы. В этом случае поможет ложка для соуса.

При подаче десертов могут понадобиться лопаточка для торта, щипцы для пирожного, которые также можно использовать на фуршетах и кофе брейках для подачи выпечки.

Для подачи хлеба предусмотрены специальные щипцы для хлеба, которые при необходимости можно использовать и для других нужд.

Существуют специальные щипцы для льда, которые следует использовать при подаче крепких спиртных напитков.



Ложка сервировочная для салата.

Вилка сервировочная.

Ложка для соуса.

Щипцы для пирожного.

Лопаточка для торта.



Чайные и кофейные приборы

Чайные и кофейные приборы (эти самые маленькие по размеру) используются для сервировки столов при подаче горячих напитков.

Прежде чем начинать пить из чашки, чайную ложку следует положить на блюдце, такое же правило действует для кофейной ложки.

Для того, чтобы положить сахар из фарфоровой сахарницы в чашку необходимо использовать щипцы для сахара.



Ложка чайная.

Ложка кофейная.



Столовое белье

К столовому белью относятся прямоугольные скатерти, фуршетные юбки, текстильные салфетки, напероны, чехлы для стульев, скатерти на круглые столы.

Скатерть - один из основных элементов сервировки стола, но не только ее украшение, как полагают многие. Каждый предмет сервировки стола имеет свое значение, функции. Скатерть сочетает в себе три. Во-первых, эстетическая - скатерть придает столу презентабельный вид и фешенебельность. Во-вторых, скатерть снижает звук стука тарелок и приборов о столешницу. В-третьих, она улучшает сцепление тарелок и стола.

Размеры скатертей зависят от того, для какого стола они будут использоваться и с какой целью. Например, если вам нужна скатерть на прямоугольный фуршетный стол, размером 1,8х0,8х0,75 м, где 0,75 - высота стола, вам необходима скатерть, которая будет закрывать столешницу, и не обязательно, чтобы она полностью закрывала ножки, т.к. они будут прикрыты фуршетной юбкой.

Давайте посчитаем: длина должна быть > 1,8 м, ширина >0,8 м. Желательно, чтобы скатерть немного (около 30 см) свисала, таким образом, поучаем скатерть прямоугольная 2,4 х 1,8 м.

Если же вы решили разместить своих гостей за прямоугольным столом того же размера, то следует выбирать скатерть, которая полностью закроет стол. Сложим, длины всех сторон и высот.

Получаем 0,75 + 0,8 + 0,75 - ширина , 0,75 + 1,8 + 0,75 - длина.

Таким образом, получаем прямоугольную скатерть 3,2х2,3 м.

Если скатерть будет строго прямоугольной, то углы будут топорщиться, но об этом в первую очередь должны позаботиться производители. Профессиональный покрой позволяет скатерти идеально лежать на столе, закрывая его до пола со всех сторон.

Скатерти для круглых столов также должны иметь круглую форму, чтобы оптимально облегать стол и выглядеть главной деталью украшения стола.

Скатерть должны быть выполнена из профессиональной ресторанной ткани, которая будет держать форму, а также сохранит первоначальный цвет и прочие первоначальные характеристики.

Одной из самых больших сложностей для производителей круглых скатертей, особенно больших диаметров, как, например, круглая скатерть O 3,3 м для круглого стола O 1,8м. Сложность в том, чтобы изготовить такую большую скатерть без шва посередине, а именно такой должна быть скатерть, которая претендует называться качественным продуктом. Скатерть такого размера полностью закроет стол до пола.

В последнее время прослеживается тенденция использования фуршетных юбок для декорирования круглых столов. Это не совсем правильно. Используя скатерть большого размера, вы избежите лишних расходов, связанных с использованием фуршетной юбки и выиграете в эстетическом восприятии конечного результата.

При выборе цвета скатерти необходимо опираться на случай, по которому накрывается стол, место и формат мероприятия. Консервативный белый цвет в тоже время самый универсальный. Подойдет практически для любого случая жизни. Последнее время все активнее используются более теплые тона - бежевый, кремовый, слоновая кость и т.д. Но также будут выигрышно смотреться оливковый, фисташковый цвета. Для определенных случаев подойдут и яркие цвета.

Одним из главных критериев при выборе цвета должно быть сочетание посуды и текстиля, если не будет гармонии, гости могут задуматься о наличии вкуса у принимающей стороны.

Зачастую, при сервировке стола используется наперон. Это очень удобно, т.к. он предотвратит загрязнение скатерти и увеличит срок ее службы. Также использование наперона позволяет комбинировать цвета, для создания особой атмосферы.

Фуршетную юбку используют для создания фуршетных зон. Зачастую одного стола мало, чтобы сервировать все позиции меню. В этих случаях столы составляют и чтобы визуально представить их, как единое целое по граням стола крепят фуршетную юбку. Таким образом, можно объединить любое количество столов.

В начале XXI века в сервировке стола появляется новый участник - чехол для стула (речь идет о сервировке столов на банкете).

Чехлы должны идеально подходить на стул. Ножки стула должны быть закрыты, а ткань не просвечивать. В зависимости от покроя и сидит чехол. Он может полностью повторять контуры стула, а может иметь свободную форму с элегантными складками.

Столовые салфетки появились в большинстве европейских стран в эпоху средневековья. До этого вместо них пользовались либо собственными рукавами, либо концами скатерти, свисавшей до пола Тканые салфетки, как правило, идут в комплекте со скатертью, гармонируя с ней по цвету и материалу. Салфетки той же расцветки, что и скатерть, будут смотреться лучше, если их ткань будет более тонкой, чем ткань скатерти. Если салфетки немного отличаются от скатерти, материал может быть тем же самым.

Размер столовых салфеток может быть разным: салфетки 32x32 см и меньших размеров используют для завтрака, а салфетки от40x40 до 60x60 см больше подходят для обеда и ужина.

Крахмалить салфетки следует непосредственно перед использованием: не храните их в таком виде в шкафу, чтобы избежать образования заломов.

Этикет за столом начала века обязывал закладывать салфетку за воротник одежды, современные же правила этикета за столом предписывают раскладывать ее на коленях (салфетку закладывают за воротник только маленьким детям).

Во время завтрака салфетка кладется на колени в расправленном виде.

Во время обеда - сложенной вдвое, сгибом к себе.

Чтобы вытереть пальцы, необходимо, сложив салфетку пополам, взять ее кончиками пальцев обеих рук.

Чтобы не разорвать бумажную салфетку, нужно производить движения только пальцами.

Использованную бумажную салфетку скомкайте и положите под тарелку.

Закончив есть, все грязные салфетки положите на тарелку вместе с использованными приборами.



Скатерть прямоугольная.

Салфетка столовая кремовая.

Фуршетная юбка.

Скатерть круглая.

Чехол для стула.

Лента для чехла синяя.

Скатерть круглая в пол.

Чехол универсальный черный.

Скатерть золотистая.

Фуршетная юбка золотистая.

Чехол универсальный красный.

Фуршетная юбка синяя.

Скатерть прямоугольная в пол. Повседневная сервировка Один из вариантов повседневной сервировки.

Стол накрывают скатертью.

Тарелки расставляют на одинаковом расстоянии, приборы размещают так же, как и на праздничном столе. На середину стола ставят хлебницу с нарезанным тонкими ломтиками хлебом, рядом - судок с приправами.

Салфетки из ткани кладут справа от тарелки, рядом с ложкой и ножом. Салфетки также можно вложить в кольца.

Существуют определенные правила накрывания на стол.

Прежде всего, посуда, находящаяся на столе, должна быть расположена по прямой линии.

Все приборы располагается под рукой; те предметы, которые понадобятся раньше, находятся дальше от тарелки, откуда их удобнее брать.

Ножи кладут справа от основной тарелки лезвием к ней, вилки - слева, острием вверх, чтобы не испортить скатерть.

Рыбный нож должен находиться справа от ножа для жаркого.

Если до рыбы или жаркого подают закуски, то и для них нужны вилка и нож, немного меньшие, чем для жаркого.

В соответствии с очередностью подачи блюд, они самые крайние, т.е. находятся дальше всего от тарелки.

Ножей и вилок никогда не кладут на стол более трех пар.

Ножи и вилки кладут на расстоянии 1 см друг от друга.

Ложки кладут на стол выпуклой стороной вниз.

Находящиеся за тарелкой суповая и десертная ложки должны лежать параллельно краю стола, ручками вправо.

Суповая ложка может быть положена справа от тарелки рядом с ножом (правее последнего).

Ко всем блюдам, которые не сервируются порциями, подают ложку, вилку, совочек, щипчики и т.д.

Масло сервируют со специальным ножом так же, как соль и горчицу - с соответствующими ложечками.

Блюда с гарниром и жарким подают с ложкой и вилкой. Если в хозяйстве нет соответствующих приборов, вместо них употребляют обычные.

Место стакана - справа, позади прибора.

Стакан для пива ставят на металлическую, стеклянную или пластмассовую подставку, которая предназначена для защиты скатерти от пивной пены.

Для морса, сока или лимонада подают либо специальные узкие, так называемые лимонадные стаканы, либо тюльпанообразные бокалы.

Рюмки ставят тоже справа в ряд или полукругом. Важно только, чтобы они располагались в соответствии с порядком употребления напитков, т.е. тот бокал, который понадобится раньше, должен стоять крайним справа и т.д.

Расставляя бокалы, следите за тем, чтобы они не мешали брать ложку.

Если на столе различные напитки, то и рюмки должны быть разными.

Бокалы для вина выбирают в соответствии с сортом вина.

Для сладких и десертных вин - тюльпанообразные на ножке, для красных - также тюльпанообразные, но большего размера и с более широкой верхней частью.

Бокал для белого вина должен быть еще больше и на более высокой ножке. Самый высокий бокал - для шампанского. В общем, чем крепче напиток, тем меньше рюмка. Поэтому водку и ликеры предлагают в маленьких рюмках. Коньяк же принято наливать в большие бокалы, сужающиеся кверху. Наливают коньяк на самое донышко. Водочные рюмки могут быть как толстостенными без ножки, так и тонкими на ножках. Если они без ножки, то под ними должны быть маленькие салфетки.



Сервировка праздничного стола Общие принципы сервировки праздничного стола.

Сервируя праздничный стол, сначала покрывают его мягкой тканью (полированный, поверх ткани - клеенкой), затем подкрахмаленной и хорошо выглаженной скатертью.

Лучшее украшение стола - живые цветы, но которые не осыпаются на расположенные на столе блюда.

Для фруктов лучше всего подойдут вазы на маленьких ножках.

На равном расстоянии друг от друга и ближе к краям стола расставляют мелкие большие тарелки (по количеству гостей), на них - закусочные.

Справа от тарелки кладут нож (острой стороной к тарелке) и ложку, если будет подаваться первое блюдо.

С левой стороны - вилку (ложку и вилку кладут выпуклой стороной вниз).

Закусочные и рыбные приборы ставят в особо торжественных случаях.

Фужер для минеральной воды ставят перед тарелкой.

Прибор для десерта, если позволяют размеры стола, размещают за фужером или подают в конце.

Салфетки из ткани складывают и кладут поверх закусочной тарелки.

На противоположных сторонах размещают хлебницы.

В центр стола - вазы с цветами, фруктами.

По всей свободной площади расставляют блюда, тарелки, салатницы, соусники, судки с приправами - горчицей, перцем, уксусом. Ко всем блюдам с закусками подают общие приборы - ложки, вилки, лопатки.

Бутылки с фруктовой и минеральной водой ставят в разных местах стола и открывают их непосредственно перед тем, как сесть за стол. Закончить сервировку рекомендуется за полчаса до прихода гостей.

Стол для вечернего чая в праздничный день также украшают живыми цветами и вазами с фруктами.

Стол можно покрыть цветной скатертью, которая сочетается по цвету с чайным сервизом. Ставят десертные или закусочные тарелки, поверх тарелок кладут салфетки; слева от каждой тарелки - десертную вилку, справа - нож.

На середину стола ставят блюдо с пирогом, тортом или пирожными, вазочки с вареньем, лимоном, конфетницу, сливочник, сахарницу. Если чай разливают за столом, то рядом с местом, которое занимает хозяйка, ставят чайники с кипятком и заваренным чаем, стаканы с подстаканниками или чашки с блюдцами.

Подача блюд на банкетах Подача блюд и напитков При обслуживании банкета все блюда, напитки, фрукты и т.д. следует приносить из раздаточной обязательно на подносе. Блюда устанавливают на подносе в один ряд; ставить одно блюдо на другое не разрешается. Не рекомендуется ставить на поднос разнородные блюда (например, рыбу и молочные блюда)

Принесенный поднос с блюдами или напитками официант сначала должен поставить на подсобный стол, а затем, уже с этого стола подать посетителям.

Раскладывание на тарелки производят на подсобном столике, который в ресторанах подвигают к обеденному столу.

Если порционное блюдо состоит из двух кусков мяса или двух котлет, то на тарелку можно положить один кусок или одну котлету и часть гарнира, а остальную часть порции оставить на блюде и поставить перед гостем на стол.

Если порционное блюдо заказано на несколько человек и среди них имеются женщины, то подают в первую очередь старшей из них.

Раскладывать еду можно и непосредственно на тарелки, поставленные перед посетителями.

По желанию посетителя блюдо или супницу ставят на обеденный стол, чтобы посетитель мог сам наливать или перекладывать кушанье на поставленную перед ним тарелку. В этом случае надо подать, в зависимости от характера блюда дополнительный половник, сервировочную или столовую ложку, вилку или и то и другое

Для горячих блюд тарелки подают подогретыми.

Подача закусок При обслуживании банкетов в первую очередь подают хлеб, который кладут на пирожковую тарелку и ставят с левой стороны от посетителя, и масло, по желанию гостя, а затем следует подать закуски.

Закуски подают на закусочных тарелках (25-27 см), или в порционных салатниках, которые ставят на мелкие тарелки.

При подаче нескольких видов закусок, их подают в определенном порядке. Из холодных закусок в первую очередь подают икру, рыбу, малосольную или отварную, заливную, под майонезом, в маринаде; вслед за этим подают салаты - рыбные, мясные, овощные; затем следуют холодные мясные закуски - ветчина, язык, жареное мясо, домашняя птица или дичь и т.п.

После холодных закусок иногда подают горячие: жареную ветчину, грибы в сметане и др.

Икру подают в икорницах, в металлической части которых (под стеклянной розеткой) положен мелко наколотый лед. Зеленый лук к икре подают отдельно на розетке.

При отсутствии металлической икорницы зернистую икру можно подавать в вазочке (креманке), поставленной на пирожковую тарелку. Для раскладывания икры кладут икорные лопаточки.

Салаты рыбные, мясные, овощные подают в хрустальных или фарфоровых салатниках; их ставят на мелкую столовую или десертную тарелку. На тарелку кладут ложку столовую или десертную, в зависимости от величины салатника. Если салат, например зеленый, служит дополнением к какому-либо блюду, то его ставят с левой стороны столовой подстановочной тарелки, на которой стоит тарелка с кушаньем.

Подача супов При обслуживании банкетов супы, как горячие, так и холодные, за исключением бульонов, подают в глубоких тарелках, поставленных на мелкие.

Супницу с супом официант ставит на подсобный столик и затем переливает суп в подогретые глубокие тарелки.

При желании гостя супницу можно ставить на стол на мелкую тарелку, положив около супницы на пирожковую тарелку половник. Рекомендуется налить в тарелку часть супа (примерно 300 г), после чего супницу с оставшимся супом поставить на стол перед посетителям, предоставив ему возможность остальную часть супа налить самому.

Бульоны прозрачные подают в подогретых бульонных чашах, на блюдце которых положена десертная ложка, или в глубоких тарелках.

К бульону подают на пирожковой тарелке пирожки или гренки, к заправочным супам (щи, борщи) - пирожки или ватрушки и т.д.

Холодные супы подают также в мисках или глубоких тарелках

Подача горячих блюд При обслуживании банкетов вторые горячие блюда можно поделить на следующие разделы в соответствии с очередностью подачи:

1) Рыбные блюда - для подачи этих блюд используют различную посуду.

Отварную рыбу подают на блюдах, припущенную в овальных блюдах с крышкой; жареную рыбу на тарелках; запеченную на сковородках или в раковинах, которые ставят на мелкие тарелки.

Соус к отварной рыбе подают в отдельном соуснике.

При подаче рыбы в целом виде, например стерляди, после показа блюда гостю, официант на подставном столике разделяет рыбу на порции и раскладывает вместе с гарниром на мелкие тарелки.

При делении рыбы на порции, надо следить, чтобы куски по возможности были одинаковыми.

К рыбным блюдам подают специальные вилки для рыбы и ножи для рыбы, а если таковые отсутствуют, следует подать только одну столовую вилку, положив ее с правой стороны.

2) Мясные блюда обычно подают на мелких тарелках.

Натуральные изделия из мяса (бифштекс, филе и панированные отбивные котлеты, шницели) подают в мелких тарелках разного размера, тушенное в соусе (рагу, духовая говядина) - в индивидуальных горшочках с крышкой.

3) Птицу и дичь подают на блюдах или в горшочках, а салаты к ним - отдельно в салатниках.

При раскладке на порции разрубленной курицы или индейки на каждую тарелку кладут два кусочка птицы - один (белый) от грудки и другой (темный) от ножки.

4) Овощные блюда подают на подогретых мелких тарелках или сковородках.

Соусы к овощным блюдам подают отдельно в соусниках.

Овощи запеченные подают в сковородах, на которых они приготовлялись.

Если овощи являются самостоятельными блюдами подаются только вилки, а кроме того и столовую ложку для перекладывания на тарелку.

Подача десерта При обслуживании банкетов перед подачей десерта со стола убирают всю лишнюю посуду, а также остатки хлеба.

Холодные сладкие блюда такие как: муссы, мороженное подают в креманках, также в креманках подают фруктовые салаты, замороженные пунши в бокалах конической формы, или чайных чашках

Горячие сладкие блюда подают различно: например гурьевскую кашу подают в сковородах; пудинги порциями - на десертных тарелках, а в целом виде в фарфоровых блюдах, соус подают отдельно в соуснике

Пример сервировка банкетного стола



Пример сервировки десертного стола



Пример сервировки праздничного новогоднего стола



Пример сервировки новогоднего десертного стола





Виды приёмов Барбекю Барбекю — вариант неофициального приема, который проводится на открытом воздухе.

Обычно на него приглашают близких друзей или родственников, что вполне допустимо сделать по телефону.

Для проведения такого приема нужно иметь две вещи: достаточно места и специальные приспособления для приготовления блюд.

Барбекю готовят на особой жаровне.

Если такой прием проводится вечером, нужно, чтобы ваш сад или место, где проводится прием, были ярко освещены фонарями или развешанными гирляндами.

Если к вечеру станет прохладно, можно пригласит гостей пройти на веранду или в дом.

Для сервировки столов не требуется парадный сервиз, напротив, хорошо будет смотреться обычная посуда и столовые приборы.

Не забудьте о цветах — их можно ставить в кувшинах или необычных сосудах — они подчеркивают очарование летнего вечера.

Основным блюдом на приеме барбекю является мясо, рыба или дичь, приготовленные на жаровне.

Можно приготовить легкие закуски, но их должно быть немного, поскольку основное блюдо очень сытное. Вполне подойдут орешки и хрустящий картофель.

Не забудьте поставить побольше зелени и соусов.

Горячим обычно занимается хозяин, и, после того как он положит гостю понравившийся кусок мяса или рыбу, гость сам выберет ту приправу или зелень, которая ему больше по вкусу.

Напитки можно подавать любые — и пиво, и вино, и соки — главное, чтобы они сочетались с приготовленным барбекю.

Ленч (ланч) Ленч стал в последнее время очень популярен и подчас заменяет легкий обед, поскольку время ленча (13 часов) совпадает со временем обеденного перерыва во многих учреждениях.

На ленч обычно приглашают по телефону, но если это бизнес-ленч, на который предполагается пригласить серьезного партнера или известное лицо, тогда лучше послать приглашение.

Перед ленчем иногда подают коктейли, или бокал вина, конечно, разумно предложить и минеральную воду.

Если ленч официальный, то обслуживание проходит так же, как и на официальном обеде, т.е. тарелки наполняются на кухне, а на стол ставят только блюда с фруктами, сладостями и орехами.

Меню ленча обычно скромное и не включает в себя более четырех смен блюд. Часто это фруктовые салаты, морепродукты, одно горячее блюдо.

Характерной чертой любого ленча является горячая выпечка. Масло для нее ставят заранее, причем предпочтительнее, чтобы оно было в форме шариков или завитков, а не простых кубиков.

Блюдца для хлеба с маслом, перечницы и солонки убирают со стола перед подачей десерта.

К ленчу обычно подают один сорт вина, как правило, легкого, типа рейнвейна или кларета.

Типичными напитками для ленча является чай или кофе со льдом.

Всегда уместно поставить либо кувшин с водой, либо стаканы с водой перед каждым прибором

Бранч Этот вид приема представляет собой поздний завтрак, переходящий в ранний ленч, который по времени проводится ближе к ленчу.

Бранч носит неофициальный, даже будничный характер, и для него не нужно искать особого повода — его проводят тогда, когда просто хочется встретиться с друзьями или соседями.

Угощения ставятся на столе, как на приеме фуршет, они обычно более скромные, чем на обеде или ленче, — красивые бутерброды, вафли, кусочки курицы в сметане.

Готовят и одно фирменное блюдо.

На отдельном столе ставят соки и кофе.

Коктейль Одна из самых распространенных форм приема, поскольку они достаточно демократичны, для их подготовки требуется меньше времени, и они позволяют принять большое количество гостей в сравнительно небольшом помещении.

Коктейли могут быть деловыми, которые проводят в перерывах между заседаниями на конгрессах и симпозиумах и которые длятся 40-50 минут, и банкеты-коктейли продолжительностью до 2-х часов, их часто проводят на свежем воздухе.

На коктейль (не деловой) можно приглашать по телефону, если гостей много, или разослать приглашения, если предполагается принять большое общество.

На коктейле можно предложить гостям любые закуски, главное условие, чтобы их можно было есть без столовых приборов (только при помощи шпажек).

На стол, где размещены закуски, можно поставить также стопку небольших тарелок, чтобы гости могли положить на них выбранные закуски, хотя, конечно, не слишком удобно держать в одной руке бокал, в другой — тарелку, при этом пытаться с кем то общаться, обмениваться рукопожатиям.

Поскольку закуски часто бывают жирными, обязательно нужно положить бумажные или тканевые салфетки, которые могут на время исполнить роль тарелок и не дать гостям случайно испачкаться. Кстати, если вы не хотите, чтобы от тарелок и бокалов на ваших столах остались некрасивые круги, разложите побольше декоративных круглых бумажных или соломенных подставок.

Меню коктейля может быть самым разнообразным, например оливки, бутерброды — канапе с икрой, семгой, осетриной, ветчиной, тарелки с паштетом, салатом, на горячее — кусочки рыбы в тесте, куриные крылышки, и многое другое. На десерт обычно предлагают мороженое, желе, свежие фрукты, пирожное, орешки.

Само название приема — коктейль — предполагает достаточное широкий выбор напитков. При этом важно купить столько напитков, чтобы всем хватило.

Обычно исходят из того, что каждый гость выпьет в среднем по три порции.

Конечно, не все приглашенные будут пить спиртное, поэтому обязательно нужно в избытке запасти безалкогольные напитки — соки, минеральную и газированную вод, приготовить морс или квас.

Надо заранее продумать, какие коктейли в данном случае следует подавать.

Советы по сервировке домашнего праздничного стола Как было рассказано выше, в зависимости от повода и вида застолья, а также предполагаемого меню применяется разная сервировка.

Домашний праздничный стол может быть семейный (только для членов семьи) или гостевой – за которым присутствуют и приглашенные гости.

Эстетичность стола во многом зависит от скатерти, салфеток, столовых приборов, посуды, цветочных композиций, присутствующих на столе, а также от общей гармоничности с интерьером помещения, его цветовой гаммы и стиля.

1. Скатерть должна быть правильно подобранной по размеру стола, чистой и выглаженной. Концы скатерти должны свисать равномерно на 25-30 см, а ее углы должны закрывать верхнюю часть ножек стола.

2. Салфетки подбираются в тон скатерти. Если их сложить треугольником, колпачком или другим оригинальным образом, получится отличное украшение стола. На каждый комплект тарелок следует поставить по фигурно сложенной салфетке.

3. Все тарелки и приборы должны ставиться в той последовательности, в которой будут подаваться блюда.

Например, на тарелку для горячего ставится тарелка для закусок.

Все тарелки должны стоять на небольшом расстоянии от края стола, образуя прямую линию, параллельную краю.

4. Вилки и ножи кладут на расстоянии 1 см друг от друга и располагаются тем дальше от тарелки, чем быстрее они понадобятся.

Вилка для салата окажется самой крайней, а для горячего – последней возле тарелки.

Десертные приборы кладутся сверху от тарелки.

Ножей и вилок никогда не кладут на стол более трех пар.

5. Ножи нужно класть справа лезвием по направлению к тарелке, ложки – выпуклостью вниз, а вилки – слева от тарелки зубчиками вверх, чтобы не испортить скатерть.

Суповые ложки можно класть справа, правее крайнего ножа.

6. Бокалы (рюмки) расставляются справа от тарелок в той же последовательности, в которой будут подаваться напитки.

Если на столе различные напитки, то и рюмки должны быть разными.

Расставляя бокалы, следите за тем, чтобы они не мешали брать ложку.

Если предполагается подать только воду, то за каждой тарелкой, в центре или чуть правее ставят фужер или бокал.

Если же вместо воды подается квас или морс, то вместо фужера ставят кружку ручкой вправо.

7. Основной принцип при подаче алкоголя – чем крепче напиток, тем меньше рюмка.

Лучшие вина и другие алкогольные напитки следует подавать в начале застолья, затем, по мере роста количества выпитого, качество напитков ощущается подвыпившими гостями значительно слабее и уже можно подавать напитки попроще.

Если хотите напоить своих гостей посильнее, начните и закончите праздничную трапезу шампанским, а в середине трапезы подавайте любые напитки по вкусу и наличию.

Бокалы для вина выбирают в соответствии с сортом вина.

Для сладких и десертных вин – тюльпанообразные на ножке, для красных – также тюльпанообразные, но большего размера и с более широкой верхней частью.

Бокал для белого вина должен быть еще больше и на более высокой ножке.

Самый высокий бокал – для шампанского.

Водку и ликеры подают в маленьких рюмочках. Водочные рюмки могут быть как толстостенными без ножки, так и тонкими на ножках. Если они без ножки, то под ними должны быть маленькие салфетки.

О сочетаемости блюд и напитков.

К плотным и тяжелым блюдам с густым соусом лучше подавать более крепкие спиртные напитки.

К легким закускам и салатам лучше подойдет легкое вино.

Дорогое вино со сложным вкусом лучше подавать к простым блюдам, а к сложным блюдам из множества компонентов и с тонкими оттенками вкуса лучше подавать вина попроще.

Если при приготовлении какого-либо блюда используется вино, то его же нужно подавать к этому блюду.

Сладкие и ликерные вина подаются к десерту, при этом вино должно быть слаще подаваемого блюда.

Как правило, к рыбным блюдам и блюдам из морепродуктов более подходят белые вина, а к мясным и овощным – красные.

К кофе или мороженому отлично подойдет кофейный или сливочный ликер.

К шампанскому подают фрукты или орехи, например, миндаль.

Наполнять рюмки напитками надо не более чем на три четверти их емкости.

8. Приборы с солью и перцем ставят в средней части стола на специальных подставках.

Прибор с горчицей, если в нем есть надобность, ставят рядом.

Можно также поставить рядом со специями флаконы с уксусом, растительным маслом или острыми соусами.

9. Масло сервируют со специальным ножом, а соль и горчицу – с соответствующими ложечками.

10. Хлеб расставляют на столе на нескольких тарелках так, чтобы всем гостям было удобно его достать.

11. Холодные закуски расставляют, чередуя рыбные, мясные и овощные блюда.

12. Суп нужно подавать в супнице, а горячее – в специальных блюдах или баранчиках (блюдо с крышкой).

13. Вино и минеральную воду следует ставить на стол откупоренными.

14. Бутылки с фруктовой и минеральной водой ставят в разных местах стола и открывают их непосредственно перед тем, как сесть за стол.

15. Соки и морсы подают в кувшинах.

Водку и разные крепкие настойки лучше всего подавать в графинах.

Вино и коньяк подают в бутылках.

16. У всех блюд и салатов должны быть отдельные ложки.

17. Для украшения праздничного стола идеально подойдут цветы. Это могут быть композиции как из живых растений, так и из сухих.

Поставив два-три небольших букетика в разных частях стола Вы создадите праздничную атмосферу. Альтернатива – разместить большой букет посредине стола, или же по совсем маленькому букетику возле каждой тарелки.

Главное правило для живых цветов – растения должны быть безупречно чисты, нельзя допускать, чтобы на стол осыпались лепестки, листья и пыльца.

На стол цветы можно поместить в любой плоской посуде или невысоких вазах, чтобы букеты не заслоняли собой людей, сидящих за столом, или блюда, ради которых тщательно подбиралась сервировка.

18. Главное правило удачной сервировки – праздничный стол не должен «ломиться» от переизбытка блюд и посуды. Грамотно накрытый стол предполагает свободно расставленные закуски и салатницы и достаточное количество личного пространства для каждого из гостей.

19. Закончить сервировку рекомендуется за полчаса до прихода гостей.

Рядом с местом хозяйки желательно предусмотреть небольшой сервировочный столик, на котором под рукой будут находиться чистые тарелки, запасные приборы, салфетки, дополнительный хлеб и другие нужные вещи.

20. Настоятельно рекомендуется не включать телевизор, а еще лучше – переместить его в соседнее помещение, равно как и все мобильные телефоны.

21. Совет по очистке водки.

Для экономии можно не покупать дорогую водку, а очистить дешевую.

Для очистки водки на поллитровую бутылку добавляют 5 слегка раздробленных на мелкие части ручкой ножа (но не размятых в порошок) таблеток купленного в аптеке Карболена (активированного угля).

Затем бутылку закрывают и активно взбалтывают в течение 2-3 минут, при этом водка становится черной. Минут через 10 взбалтывание повторяют. Спустя полчаса бутылку можно взболтать еще раз.

После этого бутылку оставляют в полном покое в темноте на 2-3 дня.

В конце отстаивания на дне бутылки осаждается плотный черный слой активированного угля, а над ним находится чистейшая водка, которую очень аккуратно сифоном сливают с осадка.

Не пытайтесь для ускорения процесса водку отфильтровать - фильтр мгновенно забьется углем и фильтрация остановится.

Необходимо терпеливо дождаться, когда уголь сам полностью выпадет в осадок.

Потери водки при этом около 5%, которые остаются на дне в черном угольном осадке. Чем больше положить Карболена, тем потери водки будут больше.

Очищенная таким способом водка превосходит по чистоте и вкусу любую самую дорогую.

Этикет за обеденным столом:

что, чем и как едят В общем случае следует руководствоваться правилом, что на официальных приемах все, за исключением хлеба, едят только с помощью соответствующих столовых приборов.



На официальной трапезе, если вы не можете справиться с этим блюдом с использованием предназначенных для него столовых приборов, лучше от него отказаться и предпочесть что-то более привычное.



В неофициальной обстановке в разных местах, тем более, в разных странах, в разном окружении и в разных ситуациях могут быть и несколько иные правила. Например, на дружеской охоте приготовленную на костре дичь можно брать и руками. Но даже на дружеской рыбалке на берегу реки у костра если вы полезете руками в общий котел с ухой за понравившимся куском рыбы, окружающие вас вряд ли одобрят.



Так что главное в любой трапезе и во всяких обстоятельствах — всегда сохранять здравый смысл и не портить своим поведением настроение и аппетит окружающим вас людям.



Если есть какие-либо сомнения в способе еды данного блюда, не спешите к нему приступать — сначала посмотрите, как это блюдо едят другие в данной компании.



Х леб с общего подноса берут руками и, положив на пирожковую тарелку (или на край закусочной), отламывают от него небольшие кусочки, которые отправляют в рот.



Б утерброды, поданные с аперитивами, берут руками, а вот за столом едят с помощью ножа и вилки. Исключение составляют канапе на шпажках, которые не требуют приборов.



Ч тобы сделать бутерброд, сначала положите специальным ножом масло или паштет на правую сторону закусочной тарелки (но не на края тарелки), а рядом - кусочек хлеба. Затем намажьте его, придерживая левой рукой и не отрывая от тарелки.

Ешьте бутерброд, пользуясь ножом и вилкой.



Х леб для еды с вареньем или медом сначала разрезают на продолговатые кусочки, и только потом намазывают и с помощью вилки отправляют в рот.



С уп, поданный в чашке с одной ручкой, пьют прямо из чашки. Если суп подан в чашке с двумя ручками, воспользуйтесь десертной ложкой. Набирать жидкость ложкой к себе или от себя - это дело вкуса.

Как подносить ложку ко рту? В Германии это делают узким концом ложки, а в Англии и других странах - боком (это правильнее).

Остатки супа в чашке можно выпить, взяв чашку за ручки. А вот тарелку наклонять не следует, небольшие остатки супа лучше оставить на дне.



Ф аршированные овощи, блины с начинкой, омлеты и блюда в корзинках из теста разрезают ножом и едят с помощью вилки.



Б ольшие сосиски едят, пользуясь приборами, маленькие берут рукой и макают в горчицу, выложенную на край тарелки.



Д линные макароны можно "укоротить" вилкой.

Спагетти не разрезают, а накручивают на вилку на краю тарелки, придерживая их столовой ложкой.



С ыр подают либо нарезанным ломтиками, либо целым куском (нож кладут рядом) и едят сырной или закусочной вилкой.



Ц елые листья салата положено есть, отрывая руками небольшие кусочки. Если его подают нарезанным, то нужно воспользоваться вилкой.



О ливки (маслины) берут специальной ложечкой с отверстиями для стока маринада. Косточки выкладывают на вилку, а потом - на тарелку.



Р ыбу горячего копчения и отварную с тонкой кожей едят, пользуясь вилкой.

При этом копченую сначала освобождают от кожи и костей с одной стороны, а съев, переворачивают и приступают к другой.

Если же кожа плотная (как, например, у форели), ее надрезают ножом с двух сторон возле хребта и снимают вилкой.

Маринованная сельдь, лосось, осетрина или угорь холодного копчения настолько тверды, что справиться с ними можно только с помощью закусочного ножа.

Для вареной, тушеной жареной рыбы нужны специальные нож и вилка. Вместо ножа можно пользоваться второй вилкой или ломтиком хлеба.

Кости изо рта надо незаметно вынимать и выкладывать на вилку, а затем - на край тарелки.

Если рыбу подали с лимоном, то, придерживая его вилкой, ножом нужно вынуть мякоть, а кожуру оставить на краю тарелки.



Г орячие и холодные мясные блюда (отбивные, антрекоты) едят, пользуясь ножом и вилкой, причем сразу разрезать их на мелкие кусочки не принято.

Блюда из рубленого мяса (котлеты, бифштекс, вареники) разделяют вилкой, придерживая ножом.



В опреки распространенному мнению, ни дичь, ни птицу руками за столом есть не следует - их едят с помощью ножа и вилки.

Но в разных странах и в разных местах существуют разные порядки. Если все окружающие едят это блюдо руками, так же можете поступать и вы, но тогда после еды пальцы полагается ополоснуть в мисочке с ароматизированной водой либо вытереть влажной салфеткой.



В правила этикета, как и во все законы, время от времени вносят поправки. Например, еще совсем недавно картофель нельзя было разминать вилкой и резать ножом. Сейчас это вполне допускается. Только не следует делать пюре сразу из всей порции.



Уже давно этикет позволяет резать спаржу, хотя, по старым правилам, ее надо было подносить ко рту рукой, придерживая вилкой.



У яиц, поданных в специальных подставках, раньше не рекомендовалось срезать верхушки ножом. Сегодня это принято. Только не отсекайте ее слишком резко - соседи по столу вряд ли образуются летящим в их сторону кусочкам.

Можно сделать и так: постучите по яйцу ложечкой, снимите часть скорлупы, а затем срежьте верхушку.

Ешьте с помощью специальной ложечки с расширенным концом.



К ак едят артишоки?

Стол сервируют десертными ложками, вилками, ножами и обязательно ставят какую-нибудь емкость, в которую во время еды можно выбрасывать отходы, не засоряя ими тарелку. Не забывают о салфетках, так как многие люди большую часть артишока едят руками.

Оставшийся от стебля пенек не только съедобный, но и на удивление сочный и вкусный. С него срезают лишь жестковатый внешний слой.

Во время еды артишоки неторопливо «раздевают», поочередно снимая все чешуйки. У них очень вкусный утолщенный нижний кончик и тонкий слой мякоти на внутренней (вогнутой) стороне. Чешуйки окунаются в соус каждый раз перед тем, как их берут в рот, чтобы высосать нежную мякоть. Удобно (но «не по-французски») пользоваться ложкой, соскабливая ею мякоть.

После того, как покончено с чешуйками, приступают к самому вкусному. Изящным движением сворачивают в кулек и удаляют покрывало в форме бутона и салфеткой снимают находящиеся под ним «реснички». Эти отходы, которые не едят, складывают на отдельную тарелку.

Наконец обнажается гладкая по верхность донышка мясистого цветоложа. Вот главная изюминка деликатеса, самая вкусная часть артишока, отдаленно напоминающая мякоть авокадо. Ее разрезают ножом и съедают с особым смаком. Именно это донце чаще всего встречается в продаже, упакованное в консервные банки.

К артишокам очень подходит сухое розовое вино, хотя у многих народов (но только не у французов) бытует мнение, что их лучше запивать прохладной водой.



Д ля фондю мясо (сыр, птицу) нарезают маленьким кусочками на специальном блюде, а затем по одному накладывают на специальные вилки и обжаривают в емкости с кипящим маслом. Выкладывают фондю на тарелки с отделениями для соусов и едят с помощью вилки и ножа.



Л ягушачьи лапки, по вкусу напоминающие курятину, берут пальцами за косточку, на которую перед подачей на стол желательно надевать бумажную папильотку, предохраняющие пальцы от загрязнения, и едят без всяких приборов.



К рабов, омаров, креветок, лангустов и раков едят специальными приборами, а в менее официальной обстановке можно и руками. Если вам подали краба в панцире, то нужно разделать его с помощью специального топорика или щипцов. После этого вытрите пальцы мокрой салфеткой или ополосните в миске и только потом возьмите в руки вилку.



Х вост крупного омара можно есть, как отбивную, пользуясь ножом и вилкой.



Ш ейки у раков можно отрывать руками, но лучше - с помощью специального ножа, разрезав панцирь снизу. Не удивляйтесь, если в ресторане вам предложат "слюнявчик". Он предохранит ваш наряд от брызг сока.



В ы хотите угостить гостей устрицами? Тогда запаситесь коротким тупым ножом, чтобы открывать раковины, и вилкой, чтобы отделять мясо. Но чаще всего устрицы подают уже очищенными. Настоящие ценители этого деликатеса приправляют его лимонным соком, солят, перчат и едят, запивая морской водой из раковины.



М идии подают в раковинах горячими. Щипчиками либо рукой придерживают мидию на тарелке, а специальной вилкой вынимают моллюска. Отходы оставляют на краю тарелки.



И кру зачерпывают лопаткой и накладывают в свою тарелку. Затем намазывают на хлеб или гренок. Бутерброды едят без приборов, а вот блины с икрой - с помощью ножа и вилки. Есть ли икру с рубленым луком, яйцом или лимонным соком - решайте сами. Но гурманы считают, что подобные "приправы" перебивают истинный вкус деликатеса.



О дни десертные блюда (мороженое, мягкие пирожные, муссы) едят чайной ложкой, другие (твердые пирожные) - десерной вилкой.



А нанас делят на четыре части, затем нарезают ломтиками вместе с кожурой и подают к столу. Едят с помощью ножа и вилки.



Т ак же поступают и с дынями. Если этот фрукт подают с начинкой, то ее вычерпывают ложечкой. Таким же образом едят и авокадо, выемка которого заполнена, например, салатом, крабовым мясом или соусом.



Н еочищенную клубнику держат за чашелистики и едят, предварительно обмакнув в крем или сахарную пудру. Ягоды, освобожденные от зелени, берут чайной ложкой.



В ишни и смородину подают к столу с черешками. С виноградной грозди отщипывают веточку, кладут на свою тарелку и едят по одной ягоде, беря их ложечкой.



К иви принято разрезать пополам и выбирать мякоть ложкой. В ресторанах их подают очищенными и нарезанными дольками.



К арамболь не чистят, а лишь нарезают.



А брикосы, персики, большие сливы разрезают пополам и с помощью ножа удаляют косточки.



М аленькие сливы отправляют в рот ложечкой или рукой, а косточки выкладывают на ложку.



К ожуру банана обрезают с двух сторон (большие фрукты еще и разрезают поперек), а затем снимают ее, но не полностью. Едят, держа за неочищенный конец.



С апельсинов снимают кожуру ножом, а мандарины очищают руками, затем эти фрукты разделяют на дольки.



Я блоки и груши чистить не обязательно.



Г рейпфрут подают к столу разрезанным на две половины и едят чайной ложкой.



Д ольки лимона выкладывают на тарелку специальной двузубой вилочкой для лимона и едят с помощью ножа и вилки.







Примеры сервировки и украшения стола для разных случаев



















































































В разных случаях сервировка стола может отличаться от классической.

Сервировка и украшение стола в традиционных национальных стилях Во французском стиле:

Стол для дружеского ужина у камина:



Стол для завтрака на одну персону:



Сервировка завтрака парижской богемы:



В украинском стиле:



Сервировка традиционного украинского раннего первого завтрака:



Последний бросок. Сервировка обеда по-украински.

Заключительное блюдо украинского обеда — вареники со сметаной:



В русском стиле:

Русская расписная деревянная столовая посуда:



Сервировка русского обеда по-деревенски:



Традиционная русская сервировка завтрака с лаптями на столе, чтобы не забыть обуться при выходе на улицу; а если на улице сыро — следует поставить на стол и пару галош:











Русский семейный домашний стол:



Русский чайный стол на свежем воздухе:



Витаминный завтрак на свежем воздухе с овощами со своего огорода:



Сервировка стола для торжественного праздничного завтрака:



Сервировка праздничного стола для младших офицеров:



Русский стол для научно-популярных занятий и обмена мнениями:



Традиционный русский закусочный рыбный стол:



Сервировка стола с закусками к пиву:



Оригинальная русская сервировка фуршетного стола:





Другие стили сервировки вы дополните из своей богатой фантазии.

Расстановка столов на банкете Как расставить столы и рассадить за них гостей напрямую зависит от количества гостей и размеров площадки.

Нельзя недооценивать важность этих моментов, т.к. даже если все остальные части мероприятия продуманы и исполнены на пятёрку, неудобное, а тем более, неверное расположение гостей может повлечь за собой неприятные последствия.

Ознакомьтесь с несколькими схемами вариантов классической расстановки столов и рассадки за ними гостей. Ёлочка 1 Такая расстановка столов возможна на ограниченном пространстве.

Она позволяет свободно перемещаться обслуживающему персоналу, рассадить большое количество гостей и придает праздничный вид залу.

Ёлочка 2 Эта расстановка уместна только при подходящих размерах площадки.

При такой расстановке остается свободным проход между столами, и гости смогут свободно перемещаться, не мешая сидящим, а также не возникнет проблем для обслуживающего персонала.

При такой рассадке можно разместить довольно большое количество гостей.

Ёлочка 3 Для достаточно большого зала.

Президиум 1 Эта расстановка является классической и одной из самых привычных.

Все гости хорошо видят друг друга и с такой же легкостью могут наблюдать за каким-нибудь представлением.

И довольно легко обслуживать приглашенных.



Президиум 2 При такой рассадке размещается большее количество гостей, но зрительный контакт между ними становится ограниченным.



Президиум 3 Существуют разные варианты расстановки столов по схеме "президиум", зависящие от площадки, количества приглашённых гостей и вида мероприятия.



Президиум 4

Президиум 5

Президиум 6

Можно расставить столы более оригинально, например Ш-образно.

В этом случае требуется особо тщательно продумать расстановку так, чтобы было удобно как всем гостям, так и обслуживающему персоналу.



Евро 1 Особенностью расстановок "евро" является то, что устанавливаются не прямоугольные, а круглые столы.

Такие столы очень удобны для гостей, кроме того, подобные расстановки с лёгкостью можно использовать с незначительными изменениями практически в любых помещениях.



Евро 2

Конечно, возможны и другие варианты расстановки банкетной мебели.

Главное, чтобы выбранная расстановка была удобной и для гостей, и для их обслуживания.

Общепринятые правила

поведения в ресторане Существует множество различных мест общественного питания — рестораны, кафе, бары, на любой вкус и доход, поэтому, если вы решили пойти с кем-нибудь в ресторан, лучше заранее сделать свой выбор.

Выбор ресторана должен быть согласован с теми людьми, которых вы приглашаете, — нужно учитывать вкусы ваших спутников и их пристрастия в еде.

Можно попасть в очень неудобную ситуацию, пригласив в рыбный ресторан человека, который не любит морскую кухню. Лучше заранее поинтересоваться, какую кухню предпочитают ваши спутники.

Хорошо, если вы сами уже бывали в том месте, куда приглашаете своих знакомых. В этом случае вы имеете собственное представление о кухне и ассортименте данного места (а также о ценах) и можете посоветовать какое-либо блюдо, не полагаясь только на мнение официанта.



Планируя посещение ресторана, важно учитывать не только кухню, но и общую атмосферу, например, если ваш спутник уже немолод, ему может не понравиться громкая музыка и шум, лучше сходить с ним в ресторан, с более спокойной обстановкой.

Всегда нужно помнить о том впечатлении, которое вы хотите произвести на своих гостей в результате посещения ресторана, поэтому сначала лучше подумать, будет ли этому способствовать тот ресторан, куда вы их приглашаете.



Важно также и то, где расположен ресторан. Существуют очень хорошие загородные рестораны, но прежде чем остановить на одном из них свой выбор, подумайте о том, как вы и ваши спутники будете туда добираться, а также о том, как вы будете возвращаться обратно.

Приглашающий может, конечно, предложить воспользоваться его личным транспортом, но в этом случае он ни в коем случае не должен заказывать алкоголь, ведь нельзя отвозить гостей домой самому, будучи в нетрезвом состоянии.

Лучше воспользоваться услугами такси.



Во многих ресторанах необходимо заранее заказывать столик, особенно если это известное заведение, и вы собираетесь посетить его в выходные дни.

Можно оказаться в неприятной ситуации, если вы пригласили гостя в ресторан, а приехав, узнали, что свободных мест нет.

Нужно договориться и о стоянке автомобиля, если вы и ваши гости собираетесь приехать на машине. У многих ресторанов есть свои стоянки.



Тот, кто приглашает должен прийти немного раньше и ожидать приглашенного за столиком, если столик был забронирован заранее, или подыскать свободный столик.

В случае если вы пришли к назначенному времени, а пригласившего еще нет, можно пройти к столику и заказать, например, минеральную воду, сок.

Пригласивший вас человек, пришедший с опозданием, обязан извиниться и объяснить причину своей задержки. Портить вечер из-за этого не следует.

Если столик в ресторане заказан на несколько человек, пришедшие вовремя ожидают остальных примерно 15 минут, после чего проходят к столику.

Пришедшие с опозданием могут, извинившись, не привлекая к себе особого внимания, присоединиться к остальным.



Некоторые девушки и женщины предпочитают договариваться о встрече на улице перед рестораном, не желая входить в одиночестве в зал. В таком случае опаздывать приглашающему тем более нельзя.

Встретиться на улице можно и в том случае, если ресторан сложно найти или это закрытое клубное заведение, в которое вашего гостя могут одного не пустить.



Первой в ресторан входит женщина, но по пути к столику мужчина опережает ее и помогает сесть.

Прежде чем пройти в ресторанный зал, следует оставить верхнюю одежду в гардеробе. Принято помогать женщине снять пальто или плащ, причем, если встреча официальная, это обязательно должен делать только ее спутник, а в более свободной обстановке может помочь и гардеробщик.

После того как мужчина помог женщине раздеться, он сам снимает свою верхнюю одежду.

Уходя из ресторана, мужчина сначала помогает одеться женщине, а потом берет у гардеробщика свои вещи.



При входе в вестибюль, мужчина должен снять головной убор, а при выходе надевает его в дверях.

В гардеробе обычно оставляют сумки с покупками, зонты, пакеты, дамы свою сумочку берут с собой.

Перед входом в зал можно поправить прическу у зеркала в гардеробе, но нельзя здесь причесываться, подкрашиваться, поправлять одежду, все это делают в туалетной комнате.

В кафе или баре может не быть гардероба, тогда верхнюю одежду оставляют на размещенных при входе в зал вешалках.



Подойдя к столику, мужчина помогает женщине сесть, отодвигая и придвигая стул, и только потом садится сам.

Важно знать, что наиболее удобным местом за столиком, расположенным у стены, считается место лицом к залу, если же столик находится в центре зала, то наиболее почетное место — лицом к входу.

Мужчина обычно садиться слева от женщины, а если столик не большой — то напротив нее.



В ресторанах не принято подсаживаться к столику, за которым уже кто-то сидит (за исключением того случая, когда сидящий вам знаком или он сам предложил вам сделать это).

Если в зале нет свободных мест, нужно обратиться за помощью к администратору, который поможет вам устроиться, не побеспокоив других посетителей.

Чтобы избежать этой ситуации, лучше, как уже говорилось, заказать столик заранее.

В кафе и, тем более, бистро подсаживаться на свободные места вполне допустимо, однако предварительно необходимо все же получить согласие сидящих за столиком.

Если они кого-то ждут или по какой-либо причине не хотят присутствия посторонних за своим столом, не надо настаивать на разрешении.



В ресторанах и кафе не принято громко разговаривать, смеяться, ставить локти на стол, но тем не менее, вести себя следует непринужденно. К еде приступают только тогда, когда все гости получают заказанные блюда.

Но если между подачей различных блюд большие промежутки во времени и принесенные блюда остывают, то те, кто еще не получил своего заказа, могут предложить другим приступить к еде.

За столом нельзя причесываться, вытирать салфеткой лицо, проверять, чистые ли тарелки и приборы и тем более вытирать их салфетками, дуть на пищу или нюхать ее, охлаждать суп, интенсивно перемешивать его в тарелке.

Губной помадой можно воспользоваться только после окончания ужина (не за столом).



Приглашающий в ресторан (кафе) или тот, кто исполняет роль хозяина, должен позаботиться о том, чтобы все сидящие за столом знали друг друга или предварительно познакомились.

Если были приглашены незнакомые между собой люди, то лучше всего познакомить их до того, как все сели за стол.

Для представления используют традиционные правила этикета: младших представляют старшим, мужчин — дамам. Если за столом присутствует почетный гость, то сначала всех гостей представляют ему.



На крупных приемах при входе в зал необходимо положить схему рассадки с расположением столиков и указанием имен гостей, а на столы перед каждым сидящим поставить карточку с указанием имени.

Если вы опоздали и вам нужно присоединиться к уже сидящим за столом, необходимо сначала подойти к пригласившему вас человеку и извиниться за опоздание.

Если вы незнакомы с соседями по столику и пригласивший не может вас представить, то, заняв свое место, следует самостоятельно представиться незнакомым вам соседям (сначала — сидящей справа даме).

В более непринужденной компании, сидящей за небольшим столом, можно представиться одновременно всем. При этом важно проследить за тем, чтобы не перебить чье-либо выступление, или тост.

Однако, если вы просто делите с кем-то столик, или вас подсадил на свободные места метрдотель, не следует знакомиться с соседями. Достаточно кивнуть и пожелать им приятного аппетита.

Покидая стол, за которым остались другие люди, пожелайте им приятного аппетита и попрощайтесь. Это, конечно, не относится к крупным приемам, с которых вам по какой-либо причине надо уйти раньше времени, — в этом случае достаточно извинившись, попрощаться только с соседями по столику.



Обычно официант в ресторане предлагает меню всем присутствующим, но если на столик полагается только одна карточка меню, сначала ее предлагают женщине.

Если в ресторане проходит деловой обед мужчин, то первым заказывает блюда приглашенный. Инициатор приглашения может заказать на всех одно и то же блюдо, заранее предупредив при этом, что приглашает, например, на «барашка на ребрышке».

Если вам неизвестно, что скрывается за тем или иным названием в меню, вполне уместно обратиться с вопросом к официанту. Его можно также попросить порекомендовать то или иное блюдо или вино.



Будучи приглашенным в ресторан, избегайте двух крайностей: заказывать большое количество самых дорогих блюд и проявлять чрезмерную скромность, ограничивая свой выбор до крайнего минимума.

В первом случае можно серьезно «подставить» приглашающего, поскольку вы заранее не знаете, какую сумму он может себе позволить, а во втором — вы можете его обидеть, так как приглашающий может решить, что вы считаете его слишком бедным.

Вообще-то должно быть заранее известно, кто и как рассчитывается за прием — каждый за себя, глава семьи за свою семью или приглашающий платит за всех.

В современном обществе женщина может заплатить за себя, если она не была приглашена в ресторан, а встретила знакомого уже на месте.

Обсуждение вопроса о том, кто платит не должно проходить на глазах официанта.

Если женщина платит сама, она просто напоминает официанту, какие блюда она заказывала, и получает отдельный счет, мужчина в такой ситуации получает свой счет.

Мужчина может взять на себя оплату стоимости вина.

Рассчитываясь, нужно посмотреть счет (при желании его можно проверить) и положить нужную сумму на тарелочку, на которой он был подан.

Чаевые могут составлять 10—15% от счета.



Первым предлагает покинуть ресторан тот, кто приглашал.

