ANTONIO READMISIÓN

22/02/2020 Cuando un compañero lleva casi 20 años trabajando, en las condiciones precarias en las que se trabaja en FNAC, y un día le llaman al despacho de Recursos “Humanos” y le mienten diciéndole que ha bajado su rendimiento - después de 20 años, eh - Y sabiendo que es mentira le despiden sin querer pagarle ni la indemnización. Y cuando su jefe, presente en ese vergonzoso teatrillo y en otro gesto carente de dignidad alguna - pero bien pagado - delante de la representación sindical intenta culpabilizar a sus compañeros de que se han quejado de su trabajo - después de 20 años trabajando, eh -Pero carece de valor alguno para ponerlo por escrito en la carta de despido. Cuando todo eso sucede, y ni le permiten despedirse de sus compañeros más pendientes en pedirle la tarjeta de descuento de empleado, se puede decir perfectamente que FNAC HA PERDIDO LA DIGNIDAD. Así no se trata a los trabajadores.

¡ DIMISIÓN YA DE LA DIRECCIÓN DE FNAC CALLAO !

Porque no es admisible hacer negocio a costa de unas condiciones de trabajo dignas. Tampoco haber implantado poco a poco una cultura del miedo entre una plantilla con mayoría de contratos a tiempo parcial y salarios por debajo de los 700 euros umbral de la pobreza. Tampoco presionar a los trabajadores para que hagan más y más y más socios y seguros, quedándose con los beneficios y después haciéndonos sentir angustia en unas evaluaciones-farsa de nuestro trabajo que siempre “suspendemos” para poder justificar nuestros despidos. Como el de Antonio, como el de Luis, como el de Vanesa y como el de tantos compañeros y compañeras tratados sin respeto alguno hacia su trabajo (muy por encima de lo esperado para un trabajo completamente precario) y del que no nos reconocen el nivel por no pagárnoslo, o si lo hacen te lo restan del complemento funcional. Tampoco por exponernos constantemente a riesgos para nuestra salud y mentirnos. Para “gestionar” así un negocio no hace falta un MBA sino otra cosa. Porque esto no es una relación laboral sino una explotación laboral.

NO NOS VAN A METER MIEDO. Y VAMOS A SEGUIR DENUNCIANDO LA PRECARIEDAD Y LA EXPLOTACIÓN LABORAL EXISTENTE EN FNAC.

READMISIÓN DE ANTONIO, YA! BASTA DE DESPIDOS, PRECARIEDAD Y EXPLOTACIÓN





Č Ċ ANTONIO READMISION.pdf (1942k) 22 feb. 2020 3:11 José Luis Solano Burgos, v.1 ď