Né le 23 juin 1963, c’est au travers d’un parcours atypique et semé d’embûches que Jean-Louis Caccomo , est devenu docteur en sciences économiques et qu’il est actuellement maître de conférences à l'université de Perpignan

Bien que l’économie soit un domaine auquel beaucoup sont hermétiques, tout au long de ce site vous allez découvrir la vie d’un homme passionné qui gravira les échelons à la force de ses convictions et de sa soif d’apprendre tout aussi intarissable que celle de transmettre.

Auteur de trois ouvrages consacrés à l'innovation , il est aussi le père de plusieurs articles scientifiques, chroniqueur dans la presse nationale et les revues internationales spécialisées.

Connu dans le monde entier grâce à sa participation à de nombreux programmes de coopération académique dans la formation et la recherche, Jean-Louis navigue de la Suède , en Ukraine, passant par les Comores, le Maroc, la Syrie et la Thaïlande où, en 2004, il survivra notamment au Tsunami avec son épouse et son fils aîné.

Observateur attentif de la vie politique française, il diffuse depuis 15 ans sur le net ses « Chroniques en liberté » qui sont reprises par de nombreux sites français et étrangers.

Exclu de promotions pour certaines de ses prises de position jugées comme non conformes au politiquement correct de l'université française. Eric Brunet déclare par exemple : « Dans mon livre, je raconte l'histoire de ce professeur d'économie français, Jean-Louis Caccomo, connu dans le monde entier, et que l'université française a muté dans l'université décentralisée de Mende, en Lozère » (Etre de droite : un tabou français)

Il fait parti des 100 auteurs du livre « Libres ! 100 idées, 100 auteurs » et nous réserve encore de futurs ouvrages pertinents dans lesquels il nous fera partager son savoir professionnel et ses doutes personnels, tout de qui fait de lui un personnage d’une connaissance profondément remarquable et d’une humanité indéniable forgée par les mauvais coups du sort et des hommes. De ceux que même un grand chercheur en économie ne peut présager, ni même prévoir sa propre capacité à les surmonter.

Ce site n’est pas la présentation d’une thèse quelconque ou d’un pamphlet économique, mais le récit de la vie et du travail d’un homme que vous croiserez peut-être un jour….